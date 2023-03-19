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НовостиОбщество19 марта 2023 6:53

В Татарстане детям прибывших в отпуск бойцов СВО разрешат перейти на «удаленку»

Такое поручение дал Рустам Минниханов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Мобилизованные вернулись в Татарстан на двухнедельный отпуск. Фото: пресс-служба Мэрии Казани

Мобилизованные вернулись в Татарстан на двухнедельный отпуск. Фото: пресс-служба Мэрии Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил достойно встретить военнослужащих, которые возвращаются в республику в связи с двухнедельным отпуском. Для этого необходимо создать все условия, чтобы бойцы СВО провели время с семьей, восстановили силы и вернулись на службу.

Глава республики призвал содействовать получению отпусков родным мобилизованных, а детям дать возможность обучаться дистанционно. Об этом Рустам Минниханов заявил на совещании в Доме правительства Татарстана.

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