В Татарстане сократилось поголовье лошадей

На конец января 2023 года в сельхозпредприятиях насчитывалось 8,7 тысячи лошадей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На конец января 2023 года в сельскохозяйственных предприятиях насчитывалось 8,7 тысячи лошадей - это на 3 тысячи меньше, чем за прошлый период. Такую статистику приводит Татарстанстат.

Согласно данным аналитиков, количество коров в республике увеличилась на 0,7% и достигло 325,8 тысячи. При этом свиней в регионе стало меньше на 2,7% - 474,8 тысячи, а поголовье овец и коз сократилось на 2,6% - 307,2 тысячи.

Напомним, ранее глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров выразил беспокойство из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. Кроме того, в республике планируют внедрить новую программу по развитию коневодства.

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