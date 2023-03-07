Крупные агрохолдинги Татарстана сократили поголовье крупного рогатого скота

Количество КРС в сельхозформированиях уменьшилось на 16 тысяч животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров выразил беспокойство из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота в регионе в ходе итоговой коллегии в МВЦ «Казань Экспо». Так, количество КРС в сельхозформированиях уменьшилось на 16 тысяч животных.

Поголовье в основном сокращают крупные инвесторы, например, «Красный Восток Агро», «Ак Барс холдинг», «Агросила», «Август-Агро». При этом уменьшается не только поголовье КРС, но и объемы молока, снижается продуктивность коров.

Министр подчеркнул, что из-за несбалансированного кормления возросла и выбраковка скота. В 2022 году она составила свыше 76 тысяч коров, что составляет 36% от общего поголовья.

Напомним, ранее стало известно, что Татарстан вошел в пятерку лучших регионов России по объему производства сельхозпродукции.

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