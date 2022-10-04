В Татарстане внедрят новую программу по развитию коневодства

Сейчас в республике насчитывается 31 тысяча голов лошадей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Татарстане разрабатывают новую программу по развитию коневодства. Она будет рассчитана на период с 2023 по 2025 годы с продолжением до 2030 года. Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По словам Зяббарова, для формирования данной программы эксперты проанализировали предыдущий документ, рассчитанный на 10 лет. Его планируют дополнить предложениями, полученными от коневодов.

Так, в данное время новый документ еще не согласован и не утвержден. Его будут создавать по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова, который поддерживает коневодство.

Отметим, на 3 октября в республике насчитывается 31 тысяча голов лошадей. В их число входят лошади, которые работают в хозяйствах, а также татарской породы, на которых собираются делать основной акцент.

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