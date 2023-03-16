По факту пожара в Чувашии, в котором погибли мать и сын, возбудили уголовное дело

Последствия пожара. Фото: СУ СКР по Чувашии

По факту пожара в Янтиковском районе Чувашии возбудили уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. В огне погибли два человека - мать и сын, сообщает следственный комитет Чувашии.

Возгорание произошло 14 марта в одном из жилых домов в селе Шикмусы. На момент происшествия в нем находились мать, отец и трое детей. Женщина в возрасте 46 лет и ее 11-летний сын погибли в пожаре. Отцу и еще двум детям удалось спастись, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Причины возгорания устанавливаются. Фото: СУ СКР по Чувашии

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели. Проводится пожарно-техническая экспертиза, чтобы установить причину возгорания.

Напомним, похожий случай недавно произошел под Казанью. Многодетная мать потеряла на пожаре трех дочерей и мужа, а сама спаслась вместе с младшим сыном.

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