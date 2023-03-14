В результате пожара в селе Чувашии погибли женщина с ребенком

Возгоарние произошло в ночь на вторник. Фото: МЧС Чувашии

Около 2.30 во вторник, 14 марта, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Шимкусы Янтиковского района. Горел бревенчатый частный дом, расположенный в 1-ом Нагорном переулке. В это время в здании находились пять человек, сообщает МЧС Чувашии.

В ходе тушения пожарные обнаружили тела 46-летней женщины и ее 11-летнего сына. Спастись, выбравшись через разбитое окно, удалось только 45-летнему сожителю, 15-летнему сыну и 7-летней дочери хозяйки дома. В результате школьник получил резаные раны плеча.

- К 4.00 открытое горение было ликвидировано. Причина трагедии выясняется, - сообщили в МЧС Чувашии.

Напомним, ранее многодетная мать, которая меньше месяца назад потеряла в страшном пожаре под Казанью, в СНТ «Заречье-2», трех дочерей и мужа, а сама спаслась вместе с младшим сыном, рассказала «КП-Казань», как все произошло на самом деле.

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