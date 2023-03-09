Я не буду плакать и убиваться: исповедь многодетной матери из Казани, потерявшей в пожаре трех дочерей и мужа

«Я видела своих девочек и мужа, и знаю, что у них там все хорошо»

«Открыла окно и держала сына на вытянутых руках на улице»

Многодетная мать, которая меньше месяца назад потеряла в страшном пожаре под Казанью, в СНТ «Заречье-2», трех дочерей и мужа, а сама спаслась вместе с младшим сыном, рассказала, как все произошло на самом деле.

В первую очередь Елена (имя изменено) подчеркнула, что печку семья топила в пятницу до обеда, а пожар вспыхнул в субботу утром.

- К вечеру в ней даже тлеющих углей не было, - уточнила Елена. - Проводка в доме вся новая.

Как рассказала женщина, они с мужем и сыном спали на втором этаже, где не было батарей, поэтому дверь в комнату всегда было открытой – чтобы снизу от печки поднималось тепло.

- В пятницу вечером я ложилась последняя и точно знаю, что дверь в нашу комнату оставила открытой, а утром в субботу она была закрыта, - вспоминает тот роковой день Елена. - Не знаю почему я проснулась, но, открыв дверь, я увидела густой черный дым, искры и услышала треск. Сын и муж спали. Я разбудила мужа словами «горим», он мгновенно встал и пошел к девочкам, а я осталась с сыном. Мы, по сути, были в ловушке.

Женщина рассказала, что открыла окно и держала сына на вытянутых руках на улице, занося его в комнату лишь в тот момент, когда из окна первого этажа появлялось пламя.

- Я кричала в садовый чат и в окно, было страшно, а мозг просчитывал варианты, но их не было. На наше счастье, нас как-то услышал сосед Наиль, именно он пришел первым. Он стал искать лестницу и, не найдя, крикнул мне, чтобы я спасала сына. Бросать ребенка в руки соседу было страшно. Я плохо вижу, ношу линзы, у меня -5,5, я фактически не видела, куда его кидала. Но сосед поймал и крикнул мне спасайся, - вспоминает Елена. - Как это ни страшно прозвучит, но в тот момент я уже осознавала правду, и у меня был выбор, остаться в доме с девочками и мужем или остаться с сыном. Я выбрала второе. Честно, я до последнего надеялась на чудо, но его не случилось. Позже я долго торговалась с собой: а если бы я сделала вот так, или эдак, но я понимаю, что ничего не могла сделать. Да, могла уйти, оставив сына, за мужем, пытаясь спасти дочек, но, не оставив ни шанса на жизнь сыну.

- Я хочу сказать огромное спасибо моему соседу Наилю, для меня и сына он герой. Это он нас спас, я не кидала ребенка в сугроб, их там не было, и не прыгала с ним на руках - это он в тот момент руководил моими действиями и это он поймал малыша, на котором, к слову, ни царапинки! И это он скомандовал мне прыгать, - рассказывает Елена. - Если бы Бог не послал нам этого человека, мы бы тоже остались там.

Женщина выражает благодарность врачам РКБ, которые поставили ее на ноги. Напомним, когда она выпрыгнула из окна второго этажа, получила перелом позвонков.

- Я благодарна братьям и родителям, которые взяли на себя все организационные вопросы - ездили на опознание, организовывали похороны. И сейчас мама ухаживает за мной и сыном, - поясняет Елена. - Я благодарна девочкам из нашей слинго-тусовки, которые после перевода из реанимации ни на минуту не оставляли меня одну, бережно передавая из рук в руки, которые ночевали со мной, пока мама металась между РКБ, ДРКБ и организацией похорон. Я благодарна каждому неравнодушному человеку, который молился за нас, собирал нам деньги и одежду. Огромное всем спасибо!

«Как я? Нормально»

- Все спрашивают, как я. Нормально. Мы живы, Господь для чего-то сохранил нам жизнь. Еще в реанимации, когда мама пришла первый раз, она сказала, что это наш с сыном второй день рождения, и это действительно так! А жизнь человеку дается чтобы жить и радоваться каждому дню! – уверена Елена - Я видела своих девочек и мужа, и знаю, что у них там все хорошо, они там счастливы. Если бы пару лет назад мне кто-то сказал, что можно видеть тех, кто ушел, я бы покрутила у виска. Сейчас я в это верю. Они навсегда в моем сердце, и до последнего вздоха я буду помнить о них и любить. Но я не буду плакать и убиваться, не для того нас оставил Бог на этом свете. Я вспоминаю счастливые моменты, какие они все были светлые добрые, честные и открытые. Я хочу, чтобы наши близкие, глядя на нас оттуда, видели, что мы живем, радуемся каждому дню, каким-то мелочам, мы смеемся, вспоминая их шутки и проделки.

Пожар полностью уничтожил дом Елены

Снова начала работать

Больше восьми лет я не работала. В смысле на работу не ходила. Но в прошлом году, в феврале, подалась в сетевой. Муж меня очень поддерживал, помогал, но с приходом весны и началом посадочного сезона я все забросила, мне было некогда. Огород птица и четверо детей не оставляли свободного времени, и я все порывалась отдать свой эко-чат своему наставнику, но муж всегда говорил «подожди, ты еще будешь этим заниматься». Последний раз он так сказал за неделю до этих событий, - рассказывает Елена. - После выписки из больницы я нашла своего наставника, у которой чудом сохранились логины и пароли и ссылка на мой чат. И с 20 числа я начала его вести. Для общения, для заработка, для того чтобы было меньше времени думать. Сейчас моя задача жить, восстановиться, растить сына, быть счастливой, но самое главное - жить так, чтобы, когда придет мой последний час, я попала туда, где мои девочки и муж, чтобы снова быть вместе.

День трагедии - пожар в доме многодетной семьи

Напомним, пожар произошел утром 11 февраля 2023 года в СНТ «Заречье-2» под Казанью. В результате трагедии погибли 52-летний мужчина и три его дочери в возрасте от 5 до 12 лет. Его жена и полуторогодовалый сын спаслись.

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