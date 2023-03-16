Ирина Волынец предлагает ввести в Татарстане принудительную медиацию

Как отметила Уполномоченный по правам ребенка, когда к решению проблемы подключается медиатор, то 30% случаев решается положительно. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В четверг, 16 марта, в Казани состоялось заседание Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике. На нем с докладам об итогах работы в 2022 году выступила Уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец.

По словам спикера, важным остается вопрос по поводу дальнейшего воспитания детей после развода родителей, так как ребенок это событие переживает очень болезненно. В связи с этим Волынец предлагает активнее использовать процедуру медиации. Основная цель этого проекта состоит в предотвращении развода и сохранении семьи, если это возможно сделать.

- Нужно сохранить брак любой ценой. Поэтому я предлагаю вести принудительную медиацию. Также медиатор может помочь в случае, если родители не могут прийти к общему мнению о том, с кем ребенок должен жить и с кем ему общаться. При наличии рисков для ребенка это уже рассматривается судом, - пояснила Волынец.

16 марта состоялось заседание Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Как отметила Уполномоченный по правам ребенка, когда к решению проблемы подключается медиатор, 30% случаев решается положительно. Однако один из депутатов отметил, что такая система несерьезная. Идея есть, но над ее реализацией нужно еще проработать.

- Давайте на серьезные вещи смотреть трезво. Нельзя все откладывать на государство, - сказал депутат.

Напомним, Ирина Волынец предложила готовить девочек к семейной жизни с детского сада. Детский омбудсмен озвучила целый комплекс мер по этому вопросу.

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