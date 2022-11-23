Не потому что разлюбили друг друга, а просто эмоции: Почему в Татарстане разводятся семейные пары, и чем им может помочь медиатор

Главное помнить, что при разводе больше всего страдают именно дети. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несмотря на то, что в Татарстане в последнее время наблюдается снижение числа разводов, проблема сохранения семей, особенно когда в них есть дети, остается актуальной. Так, если смотреть в масштабах Приволжского федерального округа, то в Татарстане, действительно, наблюдается самый маленький процент разводов – 602 расторжения брака на 1 000. Этот показатель, конечно, мог бы быть и ниже, но во время пандемии в республики набрали популярность так называемые «заочные» разводы. Подают дистанционно документы и все, больше не муж и жена. При этом таких случаях больше всего страдают именно маленькие дети, которым, таким образом, подается неправильная модель семьи. Так что какую ячейку общества они потом создадут это тот еще вопрос. Поэтому уже сейчас татарстанские парламентарии готовы выступить с инициативой о запрещении «заочных» разводов на федеральном уровне. Перед расторжением брака пары должны пройти досудебное урегулирование. И здесь должны помочь медиаторы, которые например уже работают при ЗАГСах Казани.

СПРАВКА

Медиатор – это независимое лицо, которое разрешает конфликты между людьми. Причем медиаторы помогают не только разводящимся супругам, но и, к примеру, что-то не поделившим между собой бизнесменам или конфликтующим коллегам по работе. К слову, в Казани медиаторскую деятельность осуществляют некоммерческое партнерство, психологические центры и юридические компании.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ - ТЯЖЕЛЫЕ ГОДЫ

Чаще всего в Татарстане на развод супруги подают не потому, что вдруг не сошлись характерами или разлюбили друг друга, а просто на эмоциях. Так, по мнению специалистов, самые тяжелые годы брака, которые жена может потом назвать лучшими и то, что она отдала их мужу, это 5-10 лет. В данный период чаще всего и происходит размолвка. Есть и другая категория пар, которые дожидаются пока их дети не вырастут, чтобы не травмировать им психику, а после подают на развод. Но если любовь между людьми осталась, то семью можно спасти обратившись к психологу или медиатору. Но, увы, менталитет жителей республики пока не дает им смелости решить свои проблемы таким образом.

Что же касается непосредственно Казани, то, как выяснил корреспондент «Комсомолки», самые частые причины развода тут немного отличатся от в целом по республике. Так, чаще всего брак в столице Татарстана распадается из-за измен, отсутствия взаимопонимания, финансовых проблем и банального угасания чувств.

По словам специалиста психологического центра «Доверие», медиатора отдела управления ЗАГС по Приволжскому району Казани Галины Ананьевой, обычно за разводом приходят пары, которые твердо намерены это сделать.

- И нередко при этом у супругов очень обид и претензий друг к другу. Поэтому их и направляют к медиаторам, - говорит Галина Ананьева.

Именно медиатор помогает сторонам прийти к взаимному соглашению. Ведь при разводе вытекают три насущные проблемы – где, когда и в какое время отец будет видеться с ребенком, какую сумму алиментов ежемесячно придется платить и как распорядиться совместно нажитым имуществом.

ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ

- Вести между собой переговоры разводящимся парам мешают эмоции. Именно поэтому медиатор и выступает в качестве непредвзятого арбитра, своего рода разрешителя в бракоразводном процессе, где по итогу обе стороны должны остаться довольными, - отмечает Ананьева.

Так, при проведении переговоров медиатор обязан придерживаться следующих принципов:

1. Добровольность. Увы, но если одна из сторон не захочет работать с медиатором, то переговоры не состоятся и супругам придется решать конфликт в судебном порядке;

2. Конфиденциальность. Все то, что обсуждается за столом переговоров, ни при каких обстоятельствах не выносится за пределы комнаты. Словом, медиатор из-за этого даже не может выступать свидетелем в суде;

3. Нейтральность. Медиатор никогда не встает на чью-либо сторону, хоть и если ему этого очень захочется;

4. Равенство сторон. В процессе медиации нет ни начальников, ни подчиненных, а ребенок и вовсе выступает наравне с родителями и никто не вправе мешать ему высказывать свое мнение.

УСЛУГИ МЕДИАТОРА

В ЗАГСах Казани переговоры с участием медиатора бесплатные. Если же люди обращаются в психологический центр, то расценки будут следующие:

- для лиц от 14 – до 35 лет услуги медиатора бесплатные;

- для членов семей мобилизованных вне зависимости от возраста услуги также бесплатные;

- для лиц от 35 лет – 1 500 рублей за полуторачасовой сеанс.

БИЗНЕС КОНФЛИКТЫ

Да и тут роль медиатора важна. Куда еще, к примеру, обращаться бывшим партнерам по бизнесу? Ведь бывшие они неспроста, так как могли уже стать заклятыми врагами

- В ситуации бизнес конфликтов, вместо 1 000 бранных слов друг другу, лучше один раз согласиться принять участие в медиации, - рассказывет исполнительный директор некоммерческого партнерства «Лига медиаторов Поволжья», медиатор Олег Маврин.

Он также отмечает, что медиатор – лицо нейтральное, и в отличие от юриста или психолога не ищет виноватых. Напротив, создает такую обстановку, при которой конфликтующие стороны сами для себя решают – чего они хотят и на что готовы пойти. Таким образом, за 1-3 сеанса некогда враги встают из-за стола переговоров снова друзьями, ну или как минимум хорошими знакомыми.

Впрочем, «Лига медиаторов Поволжья» организация универсальная и может взяться за любое дело, не ограничиваясь одними лишь переговорами между бывшими бизнес-партнерами.

КОГО БЕРУТ В МЕДИАТОРЫ

Несмотря на то, что квалифицированных специалистов тут вроде хоть отбавляй, но к каждому из них тут предъявляются достаточно серьезные требования.

По словам Олега Маврина, медиатором может стать человек с чистым прошлым и незапятнанной репутацией.

Поэтому отсутствие судимости – одно из обязательных условий для соискателей. Ну а поскольку медиация доступна представителям неограниченного круга профессий, то вторым условием является наличие любого высшего образования с дальнейшей переподготовкой по программе медиаторов.

Как показывает практика, в медиацию приходят представители разных профессий – психологи, юристы, журналисты, социологи, врачи и даже учителя. В свою очередь, каждый из них успешно применяет свои знания, выступая в роли посредника-примирителя в той или иной конфликтной ситуации.

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