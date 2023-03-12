Ирина Волынец предложила готовить девочек к семейной жизни с детского сада

У детей нужно формировать духовно-нравственные ценности, считает Волынец Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подготовкой девочек к семейной жизни нужно заниматься с детского сада. Для этого нужно формировать у детей духовно-нравственные ценности. Такое мнение высказала уполномоченный по права ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

В целом омбудсмен предлагает готовить девочек к семейной жизни на всех ступенях образования. К примеру, во внеурочную деятельность в школах и техникумах ввести секции по ведению домашнего хозяйства. Волынец считает необходимым формирование ответственного отношения к репродуктивному здоровью и поведению, а также распространение социальной рекламы.

Особое внимание омбудсмен уделила выпускницам детских домов. Эти девушки также нуждаются в помощи, чтобы подготовиться к семейной жизни.

Ранее мы сообщали, что омбудсмен Татарстана обратится в прокуратуру из-за «детской» рекламы алкоголя.

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