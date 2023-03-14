В Татарстане на благоустройство парков и скверов выделят почти миллиард рублей

Принять участие в тендере можно до 20 марта. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане на благоустройство парков и скверов выделят 961 миллион рублей. Средства на эти цели направят из бюджета республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в перечень работ вошли развитие прибрежной территории Казани и обустройство входной группы парка Горького и парка у ЖК «Светлая долина», а также бульвара на улице Серова и Юнусовской площади. Средства направят и на благоустройство парка на улице Такташа в селе Кубян, Шишкинских прудов в Елабуге, парка «Молодежный» в Зеленодольске и туристско-рекреационного кластера «Дингез — море Татарстана» в Камском Устье.

Кроме того, в список вошли парк экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше, сквер имени Урманче в Нижнекамске, сквер «Сенеч» в поселке Камские Поляны и территории за рекой Шильной на улице Ленина в деревне Малая Шильна.

Отметим, принять участие в тендере можно до 20 марта. Победителя определят 22 марта.

Напомним, в Татарстане на благоустройство 19 общественных пространств выделят 793 миллиона рублей. Средства на эти цели направят из республиканского и федерального бюджетов.

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