В Татарстане на благоустройство парков и набережных выделят почти 800 миллионов рублей

Принять участие в тендере можно до 10 марта. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане на благоустройство 19 общественных пространств выделят 793 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского и федерального бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, 305,4 миллиона рублей направят на благоустройство парка и набережной в Набережных Челнах. Еще 98,8 миллиона рублей потратят на городское озеро в Альметьевске, 80 миллионов рублей - на школьный бульвар в Нижнекамске, а 70 миллионов рублей - на набережную с пляжной зоной в Менделеевске. Также в список вошли бульвары, улица и место проведения сельских праздников муниципальных образований Татарстана.

Отметим, принять участие в тендере можно до 10 марта. Работы на этих объектах подрядчик должен выполнить до 30 ноября 2023 года.

Напомним, в 2023 году в Казани планируют благоустроить шесть парков и скверов, работы в четырех из которых начали еще в 2022-м. Так, в Саду рыбака хотят обновить спортплощадку, оборудовать место для танцев и мероприятий, а также восстановить фонтан и скульптуру рыбака.

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