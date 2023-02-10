В Татарстане на благоустройство парков выделят 3 миллиарда рублей

Средства на обновление выделят как из республиканского, так и из федерального бюджетов. Фото: Мэрия Казани

В Татарстане намерены направить 3 миллиарда рублей на благоустройство парков республики. Об этом сообщает пресс-служба Института развития городов РТ. Уточняется, что речь идет о средствах как из республиканского, так и из федерального бюджетов.

Среди наиболее крупных объектов - обновление входной группы в казанском парке Горького, благоустройство набережной Табеева в Набережных Челнах, и территории Шишкинских прудов в Елабуге. Также среди важных проектов - появление парка экстремальных видов спорта в Мамадыше.

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