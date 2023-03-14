Военнослужащие поблагодарили мэра Набережных Челнов за доставку гумпомощи

На днях Наиль Магдеев отвозил бойцам шефскую помощь. Фото: @nabchelnyofficial

Военнослужащие шестой роты поблагодарили мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева за доставку гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Выражаем огромную благодарность мэру Набережных Челнов за предоставленную помощь, а также выражаем благодарность студенту за доставку этой помощи. Огромное спасибо, - написали в телеграм-канале мэрии татарстанского автограда.

Отметим, в ЛНР в данное время находится команда из Набережных Челнов. Они организовали полевую кухню, чтобы обеспечить горячим питанием мирных жителей. Руководителем команды является Рустам Гатин.

Напомним, ранее во время совещания в администрации города мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал о своей поездке в зону спецоперации, где он передал шефскую помощь военнослужащим из Татарстана, а также пообщался с земляками, которые выполняют свой воинский долг. Он передал солдатам продовольствие, теплую одежду, а также другие необходимые в боевых условиях вещи.

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