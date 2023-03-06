Мэр Набережных Челнов рассказал о настроении мобилизованных в зоне СВО

Магдеев уточнил, что разговаривал не только с командованием, но и с рядовыми. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

Во время совещания в администрации города мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал о своей поездке в зону специальной военной операции, где он передал шефскую помощь военнослужащим из Татарстана, а также пообщался с земляками, которые выполняют свой воинский долг.

Магдеев уточнил, что разговаривал не только с командованием, но и с рядовыми солдатами.

- Высокий боевой дух чувствуется в общении, они выполняют настоящий мужской долг. Говорю это искренне, — подчеркнул мэр.

В состав шефской помощи входило продовольствие, теплая одежда, другие необходимые в боевых условиях вещи.

Ранее мы сообщали, что в зоне СВО состоялся очередной телемост между бойцами из Татарстана и их близкими.

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