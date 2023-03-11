Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовиться к весеннему паводку 2023

Руководитель региона поручил, в том числе, подготовить всю необходимую технику и ресурсы. Фото: rais.tatarstan.ru

С наступлением весеннего тепла возникла не только усталая радость после холодной зимы, но и актуальность ряда сезонных жизненно важных вопросов.

Один из главных это паводок. Таяние льда на водоемах Татарстана уже не за горами. По данным МЧС республики данный процесс уже наблюдается в верховьях малых рек. Во время прохождения весеннего паводка в Татарстане есть вероятность подтопления дорог, мостов, а также отдельных населенных пунктов и микрорайонов, отметили 11 марта на республиканском совещании в Доме правительства региона. Участвовавший в нем глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Минтрансу республики сделать все для своевременной очистки от мусора водопропускных труб и пространств под мостами.

- Главам поселений, городов и районов вместе с МЧС нужно обеспечить готовность техники и ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий подтоплений. Если есть такая необходимость, то организовать места временного размещения людей из зон подтопления. Кроме того, нужно принять все меры для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, - сказал Минниханов.

Также глава Татарстана обратил особое внимание на ситуацию со своевременной очисткой крыш домов и зданий от снега. Он поручил усилить контроль за работой ответственных за это лиц. Дело в том, что в системе «Инцидент менеджмент» отмечен рост обращений жителей республики по теме уборки с крыш задний снега и наледи. Так, если в феврале это было 25 обращений, то за первые 10 дней марта таких сообщений насчитывается уже 83.

Больше всего жалоб поступило из Бугульминского, Бавлинского, Лениногорского и Зеленодольского районов. Только в Бугульме снежная лавина, сошедшая с крыши, едва не погребла под собой сразу троих человек. К счастью, люди вовремя заметили опасность и успели отскочить. В другом случае, который, кстати, так же произошел в Бугульме, кусок льда сорвался с крыши и упал на 11-летнего мальчика.

- Эти происшествия - следствие безответственного, халатного отношения собственников к обязательствам по содержанию объектов, а также недостаточного контроля со стороны местных властей и надзорных органов, - заявил Рустам Минниханов.

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