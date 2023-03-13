В Вахитовском и Приволжском районах Казани капитально отремонтируют девять школ

Ремонт пройдет в школах №80, №82, №88, №98, №160, гимназиях №6, №16, №19 и лицее №83 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани капитально отремонтируют девять образовательных учреждений. Речь идет о школах №80, №82, №88, №98, №160, гимназиях №6, №16, №19 и лицее №83.

Капремонт уже идет в двух зданиях культурного наследия: в Центре детского творчества «Факел» и школе №98 на улице Горького. Кроме того, к завершению подходит строительство нового здания лицея №186 на улице Гареева, рассчитанного на 1,5 тысячи учеников. Об этом рассказал глава местной администрации Альберт Салихов на «деловом понедельнике».

Напомним, в Татарстане в 2023 году отремонтируют 42 школы и восемь детсадов.

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