В Татарстане за 2023 год решили отремонтировать 42 школы и восемь детсадов

Из всех объектов социально-культурной сферы большая часть работ проводится именно в учреждениях образования. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В эту субботу, 11 марта, на республиканском совещании с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова глава регионального Минстроя Марат Айзатуллин сообщил о планах по капремонту объектов социально-культурной сферы.

Так, по его словам, уже традиционно самый большой объем таких работ приходится на образовательные учреждения. В 2023 году в Татарстане запланировано основательно обновить 42 школы и восемь детсадов. Кроме того, в 143 школах решили отремонтировать пищеблоки, а в еще двух – спортивные залы.

Также, как заверил министр, в республике обновят и учреждения среднего профессионального образования – это девять ресурсных центров и четыре общежития. В некоторых из них уже приступили к соответствующим работам.

Что же касается ремонта в восьми молодежных центрах, то он в них выполнен уже на 27%, в четырех подростковых клубах – на 16%, в шести детских оздоровительных лагерях – на 10%.

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