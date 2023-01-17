Мэр Казани Ильсур Метшин проверил стройку новой школы в Приволжском районе города, она готова на 56%

В ней будут учится 1 501 ребенок. Фото: metshin.ru

На улице Рауиса Гареева в Приволжском районе Казани к началу нового учебного года свои двери откроет новая школа на 1 501 место. Это строящееся здание будет являться дополнительным корпусом лицея №186. Ход работ там в этот вторник, 17 января, лично проверил мэр города Ильсур Метшин. Как доложили градоначальнику на месте, школа готова уже на 56%. Так, сейчас в здании, в частности, идет отделка, а также завершаются работы с фасадом.

Новую школу в качестве дополнительного корпуса начали строить в марте 2022 года. В ней будут учиться ребята из средних и старших классов. Для них в новом здании, в том числе, собираются проводить профильные занятия по медицинскому, инженерному и экологическому направлениям. В итоге все это позволит разгрузить лицей №186, где на данный момент обучаются 2 351 школьник.

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