В Набережных Челнах в пострадавшем от взрыва доме начались восстановительные работы

Наиль Магдеев лично оценил масштаб разрушений Фото: принтскрин видео.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прибыл на место взрыва в доме 38/15. По его словам, помимо квартиры, где произошел хлопок, повреждены двери двух лифтов – и грузового, и пассажирского. Здесь уже работают специалисты, чтобы жители всех 16-ти жилых этажей могли с комфортом добираться до своих квартир.

- Кроме этого, с утра работают представители строительных организаций, чтобы провести аварийно-восстановительные работы. Это касается и соседних квартир, и входных дверей на всем 10-м этаже – взрывная волна достала и до них. Все вопросы муниципалитет оперативно будет решать. Это касается восстановления несущих способностей конструкций. Проведем экспертизу и приступим к выполнению работ, - прокомментировал ситуацию мэр.

Напомним, взрыв в квартире на 10-м этаже дома 38/15 произошел накануне около 22 часов. В результате инцидента погиб 21-летний парень. По предварительной версии, причиной хлопка стала мощная петарда. Возбуждено уголовное дело.

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