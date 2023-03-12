Взрыв в жилом доме Набережных Челнов мог произойти из-за мощной петарды

В результате взрыва погиб 21-летний мужчина. Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Причиной взрыва в доме 38/15 в Набережных Челнах могла стать мощная петарда, которую поджег погибший 21-летний мужчина. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

В результате взрыва в квартире выбило окно и кондиционер, разрушились межкомнатные перекрытия, а в подъезде вышел из строя грузовой лифт.

Некоторых жителей дома эвакуировали и отправили в пункты временного размещения. На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело. На особый контроль оно взято в прокуратуре.

Ожидается, что в скором времени к дому, в котором произошел взрыв, приедет мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

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