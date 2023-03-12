В Набережных Челнах в результате взрыва в жилом доме погиб 21-летний парень

Хлопок произошел в квартире на 10-м этаже. Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Поздно вечером 11 марта в 38-м комплексе Набережных Челнов в одной из квартир произошел хлопок. В результате погиб 21-летний мужчина.

По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как уточнили в СУ СКР по РТ, оперативники рассматривают разные версии случившегося, в том числе суицид.

По предварительным данным, хлопок произошел в квартире дома 38/15 на 10-м этаже. Взрывной волной в помещении выбило окна.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии в квартире из-за взрыва газа выбило окно.

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