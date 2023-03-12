В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после взрыва в жилом доме

На месте происшествия работают спецслужбы. Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Прокуратура Набережных Челнов будет контролировать расследование уголовного дела по факту гибели 21-летнего парня в 38-м комплексе нового города. Напомним, накануне, 11 марта, поздно вечером в одной из квартир на 10-м этаже произошел хлопок. Взрывной волной выбило окна.

На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Айдар Галиев. Проводится проверка.

- Причины и обстоятельства случившегося выясняются. По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Также надзорное ведомство возьмет на контроль соблюдение прав жителей дома, если возникнет необходимость их временного размещения в другом здании.

Напомним, по факту хлопка в доме 38/15 следственные органы возбудили уголовное дело.

Взрывной волной выбило окна

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