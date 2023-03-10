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НовостиОбщество10 марта 2023 12:21

Кабмин Татарстана утвердил даты работы весенних сельскохозяйственных ярмарок в республике

За продаваемыми там продуктами будут следить сотрудники Роспотребнадзора и ветеринары
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Республиканское МВД будет следить за безопасностью в местах проведения ярмарок.

Республиканское МВД будет следить за безопасностью в местах проведения ярмарок.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Кабмин Татарстана утвердил распоряжение о старте в республике весенних сельскохозяйственных ярмарок. Согласно документу, они будут проходить с 18 марта по 22 апреля 2023 года на площадках, определенных Исполкомами районов.

Главному управлению ветеринарии и Роспотребнадзору Татарстана поручено обеспечить контроль за поступлением и реализацией продукции животного происхождения. Вместе с тем республиканское МВД будет следить за безопасностью в местах проведения ярмарок.

Напомним, ранее раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что сельхозярмарки – это огромная поддержка для жителей сел и городов. В свою очередь в Казани увеличили количество мест для их проведения - с 47 до 74 площадок.

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