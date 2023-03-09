В Казани увеличили количество мест для проведения сельхозярмарок

В итоге в городе будет действовать 74 площадки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани увеличили количество мест для проведения сезонных сельхозярмарок. Список увеличился с 47 до 74 площадок. Соответствующее постановление опубликовано в новом сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно постановлению, из новых самая большая площадка появится в Приволжском районе города. Она будет расположена на улице Рихарде Зорге и ее площадь составит 300 квадратных метров. Там свою деятельность могут вести до 20 предпринимателей.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею создания в ЖК «Салават Купере» площадки для проведения сельхозярмарок. В настоящее время идет подбор для нее земельного участка.

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