Субботние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начнут работать с 18 марта

На них можно будет приобрести мясо, молоко, яйца и не только. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Субботние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане вновь откроются 18 марта. Об этом глава Минсельхоза Марат Зяббаров заявил на итоговой коллегии в МВЦ «Казань Экспо».

В 2022 году на таких ярмарках удалось продать товаров на сумму 2,1 миллиарда рублей. Сельхозпроизводители реализовали более 2,6 тысячи тонны мяса, 360 тонн молока, 3,5 миллиона яиц, 880 тонн муки и 18,8 тысячи овощей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что сельскохозяйственные ярмарки – это огромная поддержка для сельчан и горожан, ведь продукцию на таких торговых точках можно приобрести по доступным ценам.

Напомним, ранее Марат Зяббаров выразил обеспокоенность тем, что агрохолдинги сокращают поголовье крупного рогатого скота.

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