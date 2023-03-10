По его словам, на показатель рождаемости влияет не только медицина, но и социальные моменты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин предложил врачам отговаривать женщин от аборта. Министр считает, что таким образом можно повысить рождаемость, заявил он в Набережных Челнах на медицинском совете по итогам работы горздрава за прошлый год.

На показатель рождаемости влияет не только медицина, но и социальные моменты. Например, если девушка беременеет и боится остаться одна с ребенком, врачи обязательно должны отговаривать ее от аборта, считает Марсель Миннуллин.

Напомним, ранее в Татарстане стартовал проект по прерыванию абортов «Передумала.ру». Он был организован с целью рассказать женщинам, как безопасно для здоровья прекратить медикаментозный аборт и родить здорового ребенка.

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