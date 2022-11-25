Женщинам рассказывают, что можно безопасно для здоровья прекратить медикаментозный аборт и родить здорового малыша. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане стартовал проект по прерыванию абортов «Передумала.ру». Он был организован с целью рассказать женщинам, что можно безопасно для здоровья прекратить медикаментозный аборт и родить здорового малыша. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец.

По ее словам, медикаментозный аборт предполагает прием двух таблеток с перерывом в 72 часа. Однако после первой пилюли свое решение меняют 10-15% женщин. В связи с этим и была разработана методика приема определенного гормона, останавливающего процесс прерывания беременности. Такая процедура безопасна для здоровья плода, говорят эксперты.

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