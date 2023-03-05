Ранее проектирование планировали завершить до конца 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани проектирование кольцевой ветки планируют завершить к лету 2023 года. На эти цели потребуется 22 миллиона рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

По его словам, в рамках первого этапа свяжут вокзалы «Казань-1» и «Казань-2», а также аэропорт. Сроки строительства, модель и источники финансирования будут определены после подготовки проекта и прохождения государственной экспертизы.

Ранее проектирование планировали завершить до конца 2022 года. Как отметил Ханифов, смещение сроков связано с необходимостью корректировки проекта с точки зрения безопасности, а также появились новые требования, сообщает «ТАСС».

Напомним, данная ветка будет проходить через спальные районы города и его деловой центр. Ее увяжут со станциями метро и остановками общественного транспорта, чтобы увеличить пропускную способность города.

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