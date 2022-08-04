Создан проект организации в Казани кольцевой железнодорожной ветки

Прежде всего она должна открыть прямое сообщение от аэропорта до ж/д вокзалов Казань-1 и Казань-2. Фото: Руслан ШАМУКОВ

На государственную экспертизу отправили проект кольцевой железнодорожной ветки в Казани. Его представила Горьковская железная дорога (ГЖД) филиал РЖД.

Согласно проекту, данная ветка будет проходить через спальные районы города и его деловой центр. Ее увяжут со станциями метро и остановками общественного транспорта, чтобы увеличить пропускную способность города. Так, для начала планируется прокладка третьего пути от станции Юдино до станции Дербышки, а также организация съезда около станции Новое Аракчино. Уже только это откроет прямое сообщение от аэропорта до ж/д вокзалов Казань-1 и Казань-2.

Как заявил ТАСС начальник ГЖД Сергей Дорофеевский, лишь после прохождения проекта госэкспертизы будет определена стоимость создания в Казани кольцевой железнодорожной ветки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Tele