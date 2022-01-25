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Общество25 января 2022 12:47

В 2022 году в Казани приступят к организации кольцевого железнодорожного движения

Протяженность кольца, которое соединит 17 остановок, составит около 48 километров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На первом этапе работ планируется построить третий путь на участке «станция Юдино – станция Дербышки» и железнодорожный съезд в районе станции Новое Аракчино.

На первом этапе работ планируется построить третий путь на участке «станция Юдино – станция Дербышки» и железнодорожный съезд в районе станции Новое Аракчино.

Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что в 2022 году в инвестиционную программу ОАО «РЖД» планируется включить проект организации в Казани кольцевого железнодорожного движения, а также приступить к его реализации. Об этом стало известно на итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Известно, что кольцо, которое соединит 17 остановок, составит около 48 километров и наладит связь между международным аэропортом «Казань», железнодорожными вокзалами города и общественным транспортом.

На первом этапе работ планируется построить третий путь на участке «станция Юдино – станция Дербышки» и железнодорожный съезд в районе станции Новое Аракчино. На втором этапе будет построен третий пути на участке «станция Казань-2 — о.п. Компрессорный» и железнодорожный съезд в районе станции Дербышки. На третьем - новые железнодорожные пути на участке «о.п. Компрессорный — станция Вахитово».