Проезд будет полностью закрыт с 9 по 16 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани на неделю ограничат движение по улице 1-й Бугульминской. Дорогу перекроют из-за строительства ливневой канализации.

С 9 по 16 марта полностью будет закрыт проезд по улице 1-й Бугульминской возле строящегося дома по адресу: улица Федора Шаляпина, 32. Об этом сообщает пресс-служба Комитет внешнего благоустройства Казани.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани на несколько дней ограничат движение на пересечении Проспекта Победы и улицы Минской. В связи с этим временно не будут ездить трамваи №5, №5а и №7.

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