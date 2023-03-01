В Казани на несколько дней перекроют перекресток проспекта Победы и улицы Минской

Ограничения связаны со строительством надземного пешеходного перехода. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В столице Татарстана будет ограничено движение на перекрестке проспекта Победы и улицы Минской. Проезд закроют с 3 по 8 марта, уточнили в администрации Казани.

Дороги будут перекрыты с 22 до 5 часов, сообщили в компании «Волга-Автодор». Ограничения связаны со строительством надземного пешеходного перехода.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане с 1 апреля вводится ограничение проезда большегрузам по республиканским дорогам.

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