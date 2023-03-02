В Казани временно будет приостановлено движение трамваев №5, №5а и №7

Прекращать движение будут в течение трех дней. Фото: Алина НИЗАМОВА

3, 4, 7 марта с 23. 00 до 5. 00 будет отключена контактная сеть на участке от улицы Глазунова до Ветеринарной Академии. В связи с этим движение трамваев № 5, №5а и №7 будет приостановлено на указанное время, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Кроме того, в Казани на перекрестке Проспекта Победы и улицы Минская временно ограничат проезд машин. Причина - строительство Вознесенского тракта, которое началось в августе 2021 года. Предполагается, что будущая дорога в итоге позволит разгрузить автомобильное движение по Мамадышскому тракту.

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