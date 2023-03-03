Рустам Минниханов договорился с премьер-министром Таджикистана о наращивании товарооборота

Рустам Минниханов с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода обсудил перспективы развития сотрудничества. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В пятницу, 3 марта, раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей встречи с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода обсудил перспективы развития сотрудничества.

Обе стороны видят потенциал для наращивания товарооборота, расширения связей и номенклатуры поставляемой продукции, поэтому в составе республиканской делегации прибыли управляющие промышленных и малых предприятий. В приоритете такие области, как машиностроение, сельское хозяйство, здравоохранение и информатизация, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, ранее Рустам Минниханов рассказал о возможностях для сотрудничества с Абхазией. Казань и Сухум уже подписали соглашение о взаимодействии в области туризма.

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