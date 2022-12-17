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НовостиОбщество17 декабря 2022 8:08

Казань подписала соглашение о сотрудничестве в области туризма с Абхазией

Это поможет увеличить туристический поток
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Подписание соглашения состоялось в Посольстве Абхазии в Москве.

Подписание соглашения состоялось в Посольстве Абхазии в Москве.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань и Сухум подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма. Это состоялось в Посольстве Абхазии в Москве.

На встрече был презентован туристический потенциал столицы Татарстана. Представителям из Абхазии рассказали об особенностях татарстанского туризма. А они, в свою очередь, изъявили желание о том, что готовы рассказать казанцам о своей республике и надеются на плодотворное сотрудничество. Это поможет увеличить туристический поток, сообщает пресс-служба Посольства Абхазии.

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