Казань подписала соглашение о сотрудничестве в области туризма с Абхазией

Подписание соглашения состоялось в Посольстве Абхазии в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань и Сухум подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма. Это состоялось в Посольстве Абхазии в Москве.

На встрече был презентован туристический потенциал столицы Татарстана. Представителям из Абхазии рассказали об особенностях татарстанского туризма. А они, в свою очередь, изъявили желание о том, что готовы рассказать казанцам о своей республике и надеются на плодотворное сотрудничество. Это поможет увеличить туристический поток, сообщает пресс-служба Посольства Абхазии.

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