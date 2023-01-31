Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о возможностях для сотрудничества с Абхазией

Встреча с делегацией Абхазии прошла в Доме Правительства Татарстана. Фото: Марсель Бадыкшин, пресс-служба главы Татарстана

Во вторник, 31 января, в Доме Правительства Татарстана прошла встреча главы республики Рустама Минниханова и министра экономики Абхазии Кристиной Озган.

По мнению Минниханова, у Татарстана и Абхазии есть все возможности для увеличения товарооборота и активного сотрудничества. Республика готова поставлять им грузовики «КАМАЗ», шины, машиностроительную продукцию, продукцию химии и нефтехимии, медицинские и фармацевтические товары.

Еще одной точкой сотрудничества Рустам Минниханов назвал сферу туризма и санаторно-курортного отдыха, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Напомним, ранее уже было подписано соглашение Казани и Сухума в этой области.

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