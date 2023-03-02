На строительство второй линии метро в Казани направят еще почти миллиард рублей

Новая линия казанского метрополитена протянется в сторону Деревни Универсиады, РКБ и соципотечного микрорайона М14. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На возведение первого участка второй линии метрополитена в Казани, от станции «Фучика» до станции «Сахарова», направят еще 926 миллионов рублей. Заказчиком выступил ГБУ «Главстрой Татарстана», а исполнителем — АО «Казметрострой». Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Первую и вторую линии метрополитена будет соединять ветка длиной около 361 метра и 100-метровый подземный пересадочный узел между проектируемой станцией на улице Фучика и станцией «Дубравная».

Напомним, новая линия казанского метрополитена протянется в сторону Деревни Универсиады, РКБ и соципотечного микрорайона М14. Жители Казани уже выбрали названия для будущий четырех станций, которые появятся в ближайшие пять лет.

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