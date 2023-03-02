В Казани для метро закупают приборы обнаружения следов взрывчатки

Приборы используют для оперативного обследования подозрительных предметов и веществ Фото: Иван МАКЕЕВ

Пять портативных обнаружителей паров и следов взрывчатых веществ закупит МУП «Метроэлектротранс». На эти цели выделено 7,2 миллиона рублей. Соответствующий заказ опубликован на сайте госзакупок.

Предполагается, что оборудование будет использовано в казанском метро. Приборы используют для оперативного обследования подозрительных предметов и веществ, которые обнаруживаются во время досмотра. Оборудование, стоимость которого составляет около 1,4 миллиона рублей за единицу, отбирает и анализирует пробы воздуха.

Заказчик указал в сопутствующей документации, что время обнаружения взрывчатки в режиме анализа паров должно составлять не более двух секунд. Сами приборы необходимо поставить в метро до лета текущего года.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что за два месяца 2023 года услугами метро в Казани воспользовались более 4,5 миллиона человек.

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