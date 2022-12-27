В Казани начали проектировать вторую линию метро до микрорайона М14

Сейчас в городе ведется строительство четырех новых станций. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани начался процесс проектирования второй линии метро от станции «Дубравная» в сторону Деревни Универсиады, РКБ и соципотечного микрорайона М14. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр города Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, власти также хотят довести имеющуюся ветку метро до агропарка, а в идеале и вовсе до станции «Компрессорный».

В данный момент в столице Татарстана продолжается строительство первых четырех станций второй линии – от ТЦ «Мега» на проспекте Победы до станции «Дубравная».

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