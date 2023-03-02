В Казани повысилась стоимость услуг по погребению

Сумма увеличилась на 1,3 тысячи по сравнению с 2022 годом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани повысили стоимость услуг по погребению до 7,7 тысячи рублей - это на 1,3 тысячи больше, чем в 2022 году. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов исполкома города.

Из этой суммы на предоставление, доставку гроба и других необходимых предметов для погребения дается 2,5 тысячи рублей, на перевозку тела умершего на кладбище (из расчета в три часа) - 1,7 тысячи рублей, на рытье могилы и захоронение - 3,5 тысячи рублей.

В случае погребение с облачением предоставление и доставка необходимых предметов для погребения составляет 685 рублей, облачение тела - 1,5 тысячи рублей, на перевозку тела умершего на кладбище (из расчета в три часа) - 1,7 тысячи, рытье могилы и захоронение - 3,8 тысячи рублей.

Напомним, в Казани в 2022 году смертность снизилась на 25%. Вместе с тем сократилась смертность детей в возрасте до года на 24,5%.

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