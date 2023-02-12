В 2022 году младенческая смертность в Татарстане сократилась на 24,5%

При этом в республике родились более 36,6 тысячи детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году в Татарстане младенческая смертность сократилась на 24,5%. За прошлый год в республике скончались 123 ребенка в возрасте до года. При этом за аналогичный период 2021 года погибли 163 младенца. Такую статистику приводит Росстат.

Кроме того, в регионе родились более 36,6 тысячи человек, а умерли почти 45 тысяч татарстанцев. В 2021 году эти показатели были равны 40,9 тысячи и 60,3 тысячи человек соответственно.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане мужчины умирают чаще всего в возрасте от 30 до 60 лет. Основной причиной становятся заболевания сердечно-сосудистой системы.

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