В Казани в 2022 году смертность снизилась на 25%

2022 год стал периодом постепенного возвращения показателей смертности на допандемийные уровни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани по итогам 2022 года уровень зарегистрированной смертности снизился на 25%. Об этом на совещании в мэрии сообщила начальник управления ЗАГСа города Римма Миннуллина.

По ее словам, в прошлом году зафиксировано возвращение показателей смертности на допандемийный уровень. Так, за данный период скончались почти 14 тысяч человек. Из них 48% - мужчины, а 52% - женщины.

Напомним, в Казани в 2022 году родились 18,8 тысячи детей. Это на 8,8% меньше, чем в 2021 году (20,6 тысячи детей).

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