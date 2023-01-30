Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 13:19

В Казани в 2022 году смертность снизилась на 25%

За указанный период в городе скончались почти 14 тысяч человек
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
2022 год стал периодом постепенного возвращения показателей смертности на допандемийные уровни.

2022 год стал периодом постепенного возвращения показателей смертности на допандемийные уровни.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани по итогам 2022 года уровень зарегистрированной смертности снизился на 25%. Об этом на совещании в мэрии сообщила начальник управления ЗАГСа города Римма Миннуллина.

По ее словам, в прошлом году зафиксировано возвращение показателей смертности на допандемийный уровень. Так, за данный период скончались почти 14 тысяч человек. Из них 48% - мужчины, а 52% - женщины.

Напомним, в Казани в 2022 году родились 18,8 тысячи детей. Это на 8,8% меньше, чем в 2021 году (20,6 тысячи детей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 9,5% вросло число регистраций браков в Казани за 2022 год

При этом в городе уменьшилось количество разводов (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram