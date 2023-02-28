В Казани снова задержали подростков из ЧВК Редан

Сотрудники правоохранительных органов оказались в торговом центре раньше детей. Фото предоставлено КП-Казань очевидцами

В торговом центре на проспекте Ямашева в Казани снова задержали группу подростков. Есть подозрение, что они являются участниками «ЧВК Редан». Соответствующая информация появилась в мессенджерах.

Сообщается, что подростки собрались толпой, чтобы устроить драку. Однако сотрудники правоохранительных органов оказались в торговом центре раньше детей. Тех, кто вел себя агрессивно, забирали в отдел. Там с ними провели профилактические беседы.

Отметим, ранее «Комсомолка» опубликовала материал о новой молодежной субкультуре «ЧВК Редан». Так, их отличительными признаками являются черная одежда с принтами пауков с цифрой 4, клетчатые штаны и удлиненные черные волосы.

Напомним, на днях в одном из торговом центров Казани задержали группу подростков, подозревающихся в причастности к субкультуре «ЧВК Редан». В отдел полиции было доставлено порядка 15 молодых людей в возрасте до 17 лет.

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