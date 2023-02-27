Зарипов заявил, что на нового капитана можно положиться не только на льду. Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Нападающий Данис Зарипов передал звание капитана казанского «Ак Барса» Александру Радулову. Об этом стало известно на встрече команды с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Зарипов заявил, что на нового капитана можно положиться не только на льду. Он также обещал быть рядом с командой, всеми возможными способами помогать и подсказывать родному клубу.

Напомним, 24 февраля игрок «Ак Барса» Данис Зарипов официально завершил свою карьеру. В честь этого события глава республики наградил хоккеиста почетным званием «Заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана».

Стоит отметить, что Зарипов хотел покинуть пост капитана еще в ноябре 2022 года. Тогда он передал звание 21-летнему нападающему «Ак Барса» Илье Сафонову. Однако позже решение было пересмотрено, теперь капитаном хоккейного клуба стал более опытный 36-летний Александр Радулов.

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