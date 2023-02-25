Данис Зарипов в последний раз вышел на лед как хоккеист и проиграл

По словам Зарипова, это была неплохая игра, так как его команде удалось трижды забить голы. Фото: ak-bars.ru

24 февраля состоялся последний матч Даниса Зарипова. Капитан «Ак Барса» официально завершил свою карьеру, в качестве игрока. Казанцы принимали у себя «Металлург». Гости выйдя на лед рванули с места в карьер – на четвертой минуте они забросили шайбу в ворота хозяев. «Ак Барс» не стал это терпеть и довольно быстро ответили голом, сравняв счет. Первый отрезок игры так и завершился ничьей.

В начале второго периода «Металлург» дважды увеличивал разрыв в счете. Казанцы смогли его сократить. Перед очередным перерывом Кирилл Адамчук подрался с Михаилом Фисенко из «Металлурга». Оба игрока были удалены с поля. На Адамчук провел на скамейке больше времени за атаку в область головы. Этим и воспользовались гости. В большинстве они под самый свисток забили очередной гол в ворота «Ак Барса».

После этого казанцы заменили вратаря – вместо Амира Мифтахофа вышел Тимур Билялов. В третьем периоде команды меньше чем за минуту забили друг другу по шайбе. В конце игры уже при счете 3:5 «барсы» снимают вратаря и идут в атаку. «Металлург» забивает в пустые ворота – итог встречи 3:6 в пользу гостей.

– Игра в общем-то не сложилась изначально, к сожалению, допускали ошибки, которые мы не должны были совершать, - сказал после матча главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. - Должен сказать слова благодарности Данису Зарипову, который долгие годы выступал за нашу команду. Это легенда, человек, который очень много сделал для Татарстана и вообще для всей страны.

При этом наставник казанцев сожалеет, что его подопечные не смогли порадовать Зарипова победой в этом матче.

– Прошло все замечательно, за исключением результата команды и результата личного. Но ничего страшного, пусть даже поражение, но играли неплохо – три гола забили. Да, были помарки, которые в такое время чемпионата уже недопустимы, но пусть они вылезут сейчас. Теперь тренерский штаб лучше знает, на чём сделать акцент в подготовке к плей-офф, - сказал сам Данис Зарипов. – Это окончание моей карьеры на льду. Я уже осознал, что некомпетентен давать результат. Как бы я ни оттягивал это время, все-таки с возрастом болячки и другие ситуации не позволяют набрать оптимальную форму. Болезни, травмы, паузы в чемпионате подвели меня к мысли «Данис, все, стоп, хватит».

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