Сергей Когогин назвал производство КАМАЗом легковых автомобилей серьезным решением

Набережные Челны – один из немногих городов России, где продолжают заниматься машиностроением. Фото: пресс-служба главы РТ

Набережные Челны – один из немногих городов России, где продолжают заниматься машиностроением. Об этом на сессии Горсовета сказал глава Татарстана Рустам Минниханов. Весомую роль в этом играет КАМАЗ.

- Серьезное решение заключается в том, что КАМАЗ возвращается к производству легковых автомобилей. Мы занимаемся проектом «Москвич» на территории столицы нашей родины. Не забываем и о Татарстане – запланировано создание городского электромобиля в рамках проекта «Атом», - рассказал во время своего выступления глава КАМАЗа Сергей Когогин.

Проект «Атом» станет якорным резидентом второго ИТ-парка в Набережных Челнах. Прототип электромобиля будет представлен в мае текущего года. Автогигант инвестирует в проект 200 миллиардов рублей.

Для достижения поставленных целей КАМАЗ занимается развитием кадрового потенциала - автогигант совместно с городом реализует программу подготовки необходимых специалистов.

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