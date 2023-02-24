В Челнах якорным резидентом второго ИТ-парка станет разработчик электромобилей

Общая площадь нового здания ИТ-парка превысит 29 тысяч квадратных метров. Фото: пресс-служба ИТ-парка

Якорным резидентом второй площадки ИТ-парка в Набережных Челнах станет проект по созданию городского электромобиля «Атом». Об этом сообщил мэр Наиль Магдеев на сессии Горсовета, которая проходит 24 февраля в новом здании театра «Мастеровые».

Существующий технопарк в Набережных Челнах полностью заполнен, здесь работают 89 резидентов. Поэтому появилась необходимость в строительстве второго здания ИТ-парка.

Планируется, что общая площадь нового здания превысит 29 тысяч квадратных метров, «Атом» займет 6,5 тысячи квадратных метров.

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