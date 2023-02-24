КАМАЗ инвестирует 200 миллиардов рублей в создание электромобиля

Прототип должен появиться уже в мае 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В создание и вывод на рынок электромобиля КАМАЗ инвестирует 200 миллиардов рублей. Об этом на сессии Горсовета сообщил глава автогиганта Сергей Когогин.

Проект получил название «Атом». Он предполагает создание отечественного цифрового городского электромобиля. Прототип должен появиться уже в мае 2023 года.

Отметим, что проект «Атом» станет якорным резидентом второго ИТ-парка в Набережных Челнах. О намерениях его строительство также было заявлено на сессии Горсовета.

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