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НовостиАвто24 февраля 2023 7:57

КАМАЗ инвестирует 200 миллиардов рублей в создание электромобиля

Проект получил название «Атом»
Роман ЕФРЕМОВ
Прототип должен появиться уже в мае 2023 года

Прототип должен появиться уже в мае 2023 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

В создание и вывод на рынок электромобиля КАМАЗ инвестирует 200 миллиардов рублей. Об этом на сессии Горсовета сообщил глава автогиганта Сергей Когогин.

Проект получил название «Атом». Он предполагает создание отечественного цифрового городского электромобиля. Прототип должен появиться уже в мае 2023 года.

Отметим, что проект «Атом» станет якорным резидентом второго ИТ-парка в Набережных Челнах. О намерениях его строительство также было заявлено на сессии Горсовета.

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