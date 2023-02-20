Казанцев за оставление машин на парковках без госномеров оштрафовали на 387 тысяч рублей

В Казани за год на 65% выросло количество оплаченных парковочных сессий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани в 2022 году жителей за оставление автомобилей на парковках без госномеров оштрафовали на 387 тысяч рублей. Всего по этому вопросу было рассмотрено 403 протокола. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник управления по организации деятельности административных комиссий аппарата исполкома города Наиль Биктагиров.

По словам чиновника, за год на 65% выросло количество оплаченных парковочных сессий. А за неуплату муниципальных парковок было вынесено 68,9 тысячи постановлений

Напомним, с 23 по 26 февраля муниципальные парковки Казани, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно. Связано это с предстоящим Днем защитника Отечества и дополнительным выходным, перенесенным с 1 января.

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Стало известно, в какие дни 2023 года парковки Казани будут работать бесплатно. Речь идет о числах с 2 по 6 января; 23 и 24 февраля; 8 марта; 1, 8 и 9 мая; 12 июня; 30 августа; 6 ноября (подробнее)

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